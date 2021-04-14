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苹果 iPhone 13 Pro 最新渲染图：刘海更小，后置三摄模块更大

2021/4/14 11:53:44 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 4 月 14 日消息 外媒 91mobiles 称从业内人士处获得了 iPhone 13 Pro 的渲染图，从各个角度分享了这款手机的设计。

关于 iPhone 13 系列此前已经有很多传闻，其中大家比较关注的是更小的刘海。最新的 iPhone 13 Pro 渲染图证实了这一消息。

从渲染图中可以看出，与 iPhone 12 Pro 上的刘海相比，iPhone 13 Pro 确实会有一个更小的刘海。苹果通过将听筒移至传感器上方，成功缩小了刘海的尺寸，其余的设计似乎与前代产品基本相似。

即将推出的 iPhone 13 Pro 将保留三颗后置摄像头，渲染图似乎显示，与 iPhone 12 Pro 上的后置摄像头模块相比，iPhone 13 Pro 后置摄像头模块是一个更大的方形。这可能表明，苹果将在 iPhone 13 Pro 上使用更大的摄像头传感器。这三颗摄像头将配备 LED 闪光灯和激光雷达传感器，以提升人像拍摄效果。

根据外媒的消息来源，iPhone 13 Pro 将配备 6.1 英寸屏幕，与 iPhone 12 Pro 的显示屏相同，尺寸为 146.7×71.5×7.6 毫米，意味着比 iPhone 12 Pro 略厚。增加的厚度可能是由于有一个更大的电池。

过去的传闻显示，iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 将配备 120Hz LTPO 显示屏。iPhone 13 系列的所有机型预计都将配备改进的广角传感器和高达 1TB 的存储空间。IT之家了解到，苹果预计将在 9 月份推出 iPhone 13 系列。

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关键词：iPhone 13

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