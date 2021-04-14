iQOO 7 推出 8GB+256GB 版本：3898 元搭载骁龙 888，4 月 18 日开售

IT之家4月14日消息 iQOO 7 手机于 2021 年 1 月 11 日正式发布。这款 “横屏性能旗舰”手机搭载高通骁龙 888 处理器，支持 120W 超快闪充，配备 UFS 3.1+LPDDR5 存储芯片以及液冷散热系统。该手机发布时提供 8GB+128GB 版，售价 3798 元；12GB+256GB 版售价 4198 元。

今日 iQOO 7 8GB+256GB 版本正式推出并开启预售，售价 3898 元。新款机型提供黑境、潜蓝两种配色，将于 4 月 18 日零点正式开售并发货。

IT之家了解到，iQOO 7 手机是《王者荣耀》KPL 职业联赛官方比赛用机，有着 “Monster Touch”屏下双控压感、“Monster Engine”双路线性马达和 “Monster Beat”立体声双扬组成的三双组合，为用户带来全方面的次世代电竞操作体验。同时，iQOO 7 配置 6.62 英寸 AMOLED 材质 120Hz 全感屏，带来细腻顺滑的视觉体验；全新 “超级触控加速”带来 1000Hz 瞬时触控采样率及 300Hz 触控报点率，一触一碰，为用户带来极致触控体验。

影像方面，iQOO 7 拥有 4800 万像素索尼定制 IMX598 传感器，支持 OIS 防抖功能，带来更大进光量的优异拍摄体验；1300 万超广角微距镜头可实现 120° 超广角拍摄及最近 2.5cm 微距拍摄；1300 万专业人像镜头支持堪称专业影像领域 “标准镜头”的 50mm 焦距，配合专业人像模式 3.0 功能，可实现一拍即得的专业人像大片。

iQOO 官方表示，iQOO 7 8GB+256GB 版本将于 4 月 18 日 0 点在 vivo 官网、京东、天猫、苏宁易购 vivo 手机官方旗舰店正式发售，iQOO 线下各大授权门店、vivo 体验店同步开售。以下为购买链接：

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