SA：随着 5G 发展，运营商移动数据收益跌至不足 1 美元 / GB

IT之家 4 月 15 日消息 据 Strategy Analytics 研究机构报告，随着移动数据收益在 2020 年 Q4 首次跌至低于 1 美元 / GB，移动运营商仍在努力通过网络升级提升 ARPU。Strategy Analytics 近期发布的研究报告《随着 5G 的发展，每 GB 移动数据收入低于 1 美元》指出，韩国和中国这两大强劲的 5G 市场服务收益增长疲软，2021 年全球消费 5G 市场将充满挑战。

IT之家获悉，根据 Strategy Analytics 无线运营商对标数据库的数据，2020 年 Q4，全球蜂窝数据流量同比增长 35%，但移动服务总收益仅增长 0.6%。该数据库追踪全球 82% 的运营商。报告的主要发现包括：

5G 网络的订阅量从 2020 年 9 月的 2.1% 增长到 2020 年 12 月的 3.0%，其中中国占全球用户总数的 80%;

中国和印度在数量上对每 GB 的全球收益有着巨大的影响力，Q4 平均仅分别为 0.55 美元和 0.10 美元；

过去 5 年，芬兰基于速度的无限量数据套餐使每用户平均收入（ARPU）提高了 17%，而西欧的 ARPU 下降了 15%。

Strategy Analytics 指出：“对于习惯于基于效用收益或单位成本思维的运营商来说，基于数量的数据定价将会让他们头疼。由于 5G 带来的容量增长稀释了每 GB 的价值，运营商需要通过更好的体验和更丰富的内容，而不是更多的数据来提高收入。”

Strategy Analytics 补充道：“由于许多消费者选择的价格套餐会优先考虑他们的预算，接下来才是数据使用需求，运营商需要让用户远离大容量低成本套餐，以及认为 150GB 比 100GB 好得多的想法。我们仍处在重新设定数据定价的过程中。”