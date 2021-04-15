重磅，我国首条跨海高铁最长隧道贯通：全长 10669 米

IT之家 4 月 15 日消息 据中国铁建发布，4 月 15 日・福建福清中铁十二局集团承建的我国首条跨海高铁 - 福厦高铁全线最长隧道，全长 10669 米的杨梅山隧道贯通，打破了全线工程建设的瓶颈。新建福厦铁路是我国首条跨海高铁，设计时速 350 公里，预计 2022 年建成通车。

作为全线重点控制性高风险隧道，杨梅山隧道位于福建沿海山区，隧道最大埋深 398 米，相当于下穿 100 层超高层建筑，存在岩爆和高地热难题。岩爆段全长 2290 米，密集的地质断层纵横交错，稍有扰动就会引起地层塌陷。

官方表示，面对极端困难的地质环境，基建狂魔建设者运用了围岩监控量测、沉降观测、超前地质预报等近 20 项信息化手段。其中，通过孔内成像的方式，可以在施工前探查隧道前方 60 米地质环境，来掌握地质风险状况。同时，建设者还引入信息化智慧管理平台，以及全电脑三臂凿岩台车等设备，实现隧道掘进智能化，减少了三分之二的人员投入。

IT之家获悉，目前，福厦高铁全线施工已进入冲刺阶段，预计 2022 年具备通车运营条件。届时将构建京福厦高速铁路客运通道、福州与厦门 1 小时生活圈，对打通东南沿海高速铁路大通道、构建现代化综合交通运输体系、推动沿线新型城镇化建设，具有重要的社会经济意义。