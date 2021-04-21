供应链人士：苹果 12.9 英寸 iPad Pro mini-LED 由富士康独家组装

IT之家 4 月 21 日消息 在今天凌晨的苹果春季发布会上，苹果公司发布了全新的 iPhone 12 和 iPhone 12 mini 紫色，还有搭载 M1 芯片的 11 英寸和 12.9 英寸 mini-LED iPad Pro、多彩颜色搭载 M1 芯片的 24 英寸 iMac，另外还有一款蓝牙防丢追踪器 AirTag。

4 月 21 日下午，中国证券报报道，供应链人士表示，苹果 12.9 英寸 iPad Pro mini-LED 版本由富士康独家组装供货。苹果发布 iPad Pro 平板电脑，支持 5G，搭载苹果最新的 M1 芯片。11 英寸版本 iPad Pro 售价 6199 元起。12.9 英寸版本采用 mini-LED 屏幕，售价 8499 元起。

IT之家获悉，Apple 今日发布了迄今为止最强大、最先进的 iPad Pro，突破了 iPad 的极限。Apple 设计的 M1 芯片为 iPad Pro 带来了性能上的巨大飞跃，使它成为同类产品中速度领先的设备。12.9 英寸 iPad Pro 配备了全新的 Liquid 视网膜 XDR 显示屏，将极致动态范围带到了 iPad Pro 上，为对性能要求极高的 HDR 工作流提供更加逼真的细节，带来令人惊艳的视觉体验。5G 蜂窝网络机型能在移动场景中提供更高速的无线连接。为了给用户提供高速配件的专业级数据传输速度，iPad Pro 现在支持雷雳端口。另外，全新的超广角前置摄像头实现了新功能：人物居中，自动让用户保持在理想的构图中，使视频通话更具互动性。全新 iPad Pro 将于 4 月 30 日（星期五）起接受订购，并将于五月中下旬开始发售。