苹果 iMac 2021 内部构造：主板放在下巴里，超迷你双风扇

IT之家 4 月 21 日消息 苹果在宣传片中公布了 iMac 2021 的内部构造，从中可以看到主板藏在了下巴处。

据报道，新款 iMac 这块 4.5K 显示屏后面主要是喇叭的音腔，还有一些走线。隐藏在下巴里的主板两侧有两个非常小的小风扇，似乎是通过加速空气流动给芯片“被动散热”。很明显，苹果想要通过加入一个大下巴来放主板来实现整体的纤薄，虽然达到了 11.5 毫米的厚度，但视觉上没有四窄边更美观。

目前，网上暂时没有这款处理器的跑分，预计其性能释放将与 M1 芯片的 MacBook Pro 处于相同水平。

IT之家稍早前报道，现在苹果中国官网已经上线展示新款 iMac ，根据配置不同售价为 9999 元、11499 元、12999 元。

M1 芯片 8 核中央处理器，7 核图形处理器，8GB+256GB 售价 9999 元，带妙控键盘。

M1 芯片 8 核中央处理器，8 核图形处理器，8GB+256GB 售价 11499 元，带两个 USB 3 端口、千兆以太网端口、带有触控 ID 的妙控键盘。

M1 芯片 8 核中央处理器，8 核图形处理器，8GB+512GB 售价 12999 元，带两个 USB 3 端口、千兆以太网端口、带有触控 ID 的妙控键盘。

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