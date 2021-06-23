中国空间站航天员都配有手机/平板电脑，可与地面正常接打电话、网络视频，网速很快

IT之家 6 月 23 日消息 北京时间 2021 年 6 月 17 日 9 时 22 分，搭载神舟十二号载人飞船的长征二号 F 遥十二运载火箭，在酒泉卫星发射中心点火发射，顺利将聂海胜、刘伯明、汤洪波 3 名航天员送入太空，飞行乘组状态良好，发射取得圆满成功。IT之家获悉，这是我国载人航天工程立项实施以来的第 19 次飞行任务，也是空间站阶段的首次载人飞行任务。

航天员第一周主要搞装修。航天员陆续安装各项设施，如 WiFi。北京航天飞控中心空间站任务总师孙军介绍，第一周主要是“把家好好装修一下”，组建通信、餐饮、卫生等设施。之后，航天员将开展空间科学实验及出舱活动的在轨训练。

据央视网报道，神舟十二号航天员都配备有手机和平板电脑，使用手机航天员可以正常接打电话、网络视频，数据传输速率与地面几乎没有区别。除了和地面工作人员沟通工作，闲暇时间也可以和家人互相问好。

IT之家获悉，近期，3 位航天员进驻空间站的首要任务就是：拆快递！专用工具包、食品冷藏箱、娱乐用品包…… 各类包裹鼓鼓囊囊，扑面而来！

此次神舟十二号任务，给航天员们配备了 120 余种航天食品，食谱按照航天员喜好定制，荤素搭配、营养均衡。祝航天员顺利完成任务，平安凯旋！