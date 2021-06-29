马斯克母亲为儿子 50 岁生日送祝福，“硅谷钢铁侠”婴儿照曝光

北京时间 6 月 29 日消息，当地时间星期一，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的妈妈梅耶・马斯克（Maye Musk）在 Twitter 上发布了一张他婴儿时期的照片，庆祝他 50 岁生日。
▲妈妈发婴儿时期照片庆祝马斯克 50 岁生日
梅耶在推文中写道，“生日快乐，埃隆。感谢你 50 年前的今天给我带来的美妙体验，你给我带来了很多欢乐。很爱你。”
梅耶是一名职业营养师和模特。
北京时间 6 月 29 日消息，当地时间星期一，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 的妈妈梅耶・马斯克（Maye Musk）在 Twitter 上发布了一张他婴儿时期的照片，庆祝他 50 岁生日。
▲妈妈发婴儿时期照片庆祝马斯克 50 岁生日
梅耶在推文中写道，“生日快乐，埃隆。感谢你 50 年前的今天给我带来的美妙体验，你给我带来了很多欢乐。很爱你。”
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