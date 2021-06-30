曝苹果明年将发布第 5 代 iPad Air：配备 OLED 显示屏

IT之家 6 月 30 日消息 据外媒 MacRumors 援引 The Elec 报告称，苹果计划明年发布一款配备 OLED 显示屏的 10.8 英寸 iPad，随后在 2023 年推出该公司的第二款采用 OLED 显示屏的 iPad。

该报告称苹果计划明年发布的“iPad”将采用 10.8 英寸屏幕，这也意味着新款 OLED 屏 iPad 可能为第 5 代 iPad Air。根据该报告，iPad 将使用刚性 OLED 显示面板。

展望 2023 年，苹果计划推出多款配备 OLED 显示屏的 iPad，这些 iPad 将使用柔性 OLED 显示面板，而不是刚性 OLED。

ETNews 月初报道称，业内知情人士表示，苹果将在 2022 年在一部分型号的 iPad 中放弃 LCD 显示屏，转而使用 OLED 显示屏，但这肯定不包括已经采用了 mini LED 屏的最高端 iPad Pro。

IT之家了解到，今年 3 月，天风国际分析师郭明錤在一份报告中指出，2022 年 iPad 将同时采用 mini LED 与 OLED 屏幕。报告预计，未来 iPad 将同时采用 mini LED 与 OLED 两种屏幕技术。产业调查指出，iPad 若在 2022 年采用 OLED 屏幕，则采用机型为中低端的 iPad Air，而高端的 iPad Pro 依旧使用 mini LED。因为 iPad 采用的 OLED 是硬板类型且 PPI 显著低于 iPhone，所以生产难度较低且成本接近目前 iPad Air 采用的 LCD 显示屏。