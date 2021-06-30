厂家关闭业务“跑路”，苹果试图激励 LG 智能手机用户转投 iPhone

IT之家 6 月 30 日消息 外媒 MacRumors 报道，苹果公司现在热衷于利用 LG 最近关闭智能手机业务的机会，在其符合条件的安卓设备名单中增加了几款 LG 旗舰智能手机，可以用它们换取购买新 iPhone 的积分。

苹果今天将一些 LG 智能手机加入了其有资格以旧换新 iPhone 的设备清单，包括 LG G8 ThinQ 最高换购价 70 美元（约 452.2 元人民币），LG V40 ThinQ 最高换购价 65 美元（约 419.9 元人民币），LG V50 ThinQ 5G 最高换购价 125 美元（约 807.5 元人民币），以及最新的 LG V60 ThinQ 5G 最高换购价 180 美元（约 1162.8 元人民币）。苹果公司根据产品的状况来决定换购产品的确切价值，比如是否有划痕或凹痕，以及功能是否正常。

所有设备，无论品牌或条件如何，都可以免费换购给苹果公司，这也是该公司对环保的承诺。从黑莓手机到 HTC 手机等各种各样的设备也可以换取苹果商店的礼品卡。

IT之家获悉，苹果公司的以旧换新计划旨在通过为其他智能手机品牌的用户提供购买折扣，从而起到激励作用，让他们改用 iPhone 手机。苹果最近还将谷歌 Pixel 4、Pixel 4a、Pixel 5 和三星 Galaxy Note 20 加入其符合 iPhone 积分换购条件的安卓设备名单。