自研芯片 V1 到来，vivo 将于 9 月 6 日举办“芯之所像”影像技术分享会

IT之家 9 月 1 日消息 vivo 新一代旗舰机型 vivo X70 系列将于 9 月 9 日发布，官方今日预热：更好的微云台，又不止于微云台。怎样才能让每一个摄像头都够稳？看来 vivo 影像技术的另一条道路是自研 ISP 芯片。

在 vivo X70 系列发布会之前，他们还将举办一场 vivo 影像技术分享会，届时 vivo 自研的「V1 独立 ISP 影像芯片」将会首次亮相。

目前来看，vivo X70 系列的影像技术相当有看点，除了蔡司联名以及镜头外，还有定制的微云台大底镜头以及自研 ISP 芯片，说不定会带来一些意想不到的惊喜，敬请期待。

IT之家曾报道，vivo 执行副总裁胡柏山对网友比较关心的内容进行了讲解。vivo 自研芯片 V1 是一颗专业影像芯片，研发历时 24 个月，投入研发人力超 300 人，将于 9 月 9 日发布的旗舰新品 X70 系列首发搭载，并将改善夜景视频等拍摄体验。

科普：ISP（图像信号处理器）主要用来处理 Image Sensor（图像传感器）输出的图像信号。作为图像处理的核心器件，ISP 对于手机相机最终的成像风格、质量有着至关重要的决定性作用。

据悉，目前 vivo 影像聚焦两点，一个是夜景拍照，第二个是人像拍照。所以 vivo 要把这些算法固化，交给自己的 ISP 去做，从此大幅降低功耗。

据胡柏山分享，芯片本身从定位、IP 转化到设计需要很长的时间，vivo 对芯片每一代以两年为周期，V1 从 2 年前就开始规划到量产转化，而下一代芯片则在一年前就开始规划。

胡柏山表示，芯片共分为四个阶段，包括软性的算法到 IP（影像处理）的转化、芯片本身的设计、代工厂的流片以及封装和产出。在 V1 上，vivo 目前正处于第一阶段，芯片设计本身和流片短期内 vivo 还不是很擅长，是正在培养能力的阶段。

关于 vivo 是否会进入 SoC 芯片领域，胡柏山表示短期内很难。