消息称三星将在中国等市场推出 Galaxy S22 骁龙 898 版本，美国可能是双版本

IT之家 9 月 14 日消息 三星新一代 Exynos 2200 芯片采用了 AMD 的 GPU 技术，再加上最新的工艺和架构，有相当多的网友希望能买到搭载这款芯片的手机。

根据韩国 Clien 的一份报告 ，三星依然计划在中国等地推出搭载骁龙 898 的三星 Galaxy S22 系列，而不是 Exynos 版本。目前来看，三星 Galaxy S22 系列预计将于 2022 年 1 月或 2 月的某个时间发售。

从爆料来看，三星预计将会在韩国、中国包括香港、东南亚和印度市场推出搭载骁龙芯片的三星 Galaxy S22 智能手机。

据称，美国将像往常一样推出骁龙型号，但 Verizon 正在与三星进行谈判以寻求在美国推出搭载 Exynos 芯片的 Galaxy S22 手机。

同时，欧洲、南美等地区的 Galaxy S22 系列很可能依然会搭载 Exynos 芯片，但三星尚未做出最终决定。

IT之家了解到，三星自研的 Exynos 2200 处理器此前已经出现在了 Geekbench 上，跑分显示，参与测试的机型是三星 SM-S906B，也就是三星 Galaxy S22+ 手机。该芯片单核得分为 1073，多核得分为 3389，拥有 X2 超大核，性能不俗。