苹果官方保护壳显示，iPhone 13 Pro 后置相机模块体积大大增加

IT之家 9 月 17 日消息 苹果公司最新的 iPhone 13 Pro 和 13 Pro Max 全面改进了相机硬件功能，这些改进需要重新设计手机的相机模块。

新的 iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 获得了不少相机方面的升级，包括广角和超广角镜头的更大光圈，以增强低光性能。广角和长焦模块增加了一个额外的镜片，而长焦相机获得了 77 毫米的等效焦距，增加了光学变焦能力，超广角镜头还增加了一个新的自动对焦系统。

为了应用新的相机技术，苹果扩大了 iPhone 13 Pro 和 Pro Max 的后置摄像头的体积，这一点从官方的保护壳就可以看出。

如上图所示，苹果公司为 iPhone 13 Pro 设计的硅胶保护壳，为手机的后置摄像头系统设计了一个大得多的切口，尺寸约为 38 毫米 ×37 毫米，将该手机壳放在 iPhone 12 Pro 上，显示其切口面积大幅增加。

IT之家了解到，iPhone 13 和 13 mini 的摄像头“凸起”预计也会略有增加，因为苹果不得不为广角镜头的新传感器位移防抖技术做出让步，其将两个镜头斜向排列而不是垂直堆叠。苹果最高端的 iPhone 13 Pro Max 相机系统也将出现尺寸的增加。所有 iPhone 13 系列相机都将从机身上“凸起”更高，以容纳新的内部组件。

也就是说，iPhone 12 系列的保护壳是无法用在 iPhone 13 系列上的，这一点用户需要注意一下。