Win11 电脑 Surface Laptop Studio 正式发布：14.4 英寸可拉动 120Hz 显示屏，微软史上最强大旗舰笔记本

IT之家 9 月 23 日消息 微软今天宣布推出 Surface Laptop Studio，这是 Surface Book 系列强大笔记本电脑的继任者。它对微软的旗舰笔记本电脑进行了全面的重新设计，放弃了可拆卸的显示屏，转而采用可向前拉动的显示屏，从笔记本电脑转变为平板电脑（或微软称之为 Studio 工作室模式）。

这款 Surface Laptop Studio 最直接和明显的变化是显示屏和铰链。14.4 英寸的 PixelSense 显示屏最高支持 120Hz 和 Dolby Vision。微软正在使用一种新的柔性铰链，其表示这种铰链很耐用，并允许这款笔记本电脑在不同模式之间转换，就像较大的 Surface Studio 一样。Surface Laptop Studio 支持三种模式：笔记本电脑、舞台和工作室。

笔记本模式下，显示屏的排列方式与普通笔记本一样，有一个完整的键盘和带有触觉的新触摸板。舞台模式是事情变得有趣的地方，因为你可以将显示器向前拉到一个角度，这是为了游戏、流媒体或演示而设计的。这将覆盖键盘，而这个角度更适合于观看 Netflix 或玩游戏，触摸显示屏，或使用新的 Surface Slim Pen 2 进行数字墨水书写。

IT之家获悉，就像 Surface Pro 8 一样，微软将在 Surface Laptop Studio 上采用 Thunderbolt 4 接口。将有两个带有 Thunderbolt 4 的 USB 4 端口，以及通常的 Surface Connect 充电端口和 3.5 毫米耳机插孔。支持 Thunderbolt 意味着你可以将 Surface Laptop Studio 连接到多个 4K 显示器上，使用高速外部存储，甚至使用外部 GPU 机箱，将这个设备变成一个完整的游戏 PC。

微软还在 Surface Laptop Studio 上使用了带有触觉反馈的精密玻璃触摸板，尽管现在还不清楚触觉反馈的工作原理。在内部，Surface Laptop Studio 采用英特尔第 11 代四核处理器，甚至还有 Nvidia RTX 3050 Ti GPU。

微软表示，Surface Laptop Studio 将于 10 月 5 日在 Windows 11 的首次亮相时推出。

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