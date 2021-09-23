微软 Surface Pro 8/Go 3/Duo 2 全线升级：Laptop Studio 全新旗舰笔记本亮相，终于抛弃跑马黑边框

在苹果年度 iPhone 发布会一周后，微软今天召开了年度新品线上发布会，不到一个小时内连续发布了五款硬件设备，几乎更新了 Surface 产品线的所有产品，几乎瞄准了每一个细分市场发布新品。

从入门轻薄产品 Surface Go，到主打均衡实力 Suface Pro，到突出高端性能 Surface Book，到超长续航随时待机的 Surface Pro X，再到双屏折叠手机 Surface Duo。此外，微软还发布了两款配件：包括重新设计的手写笔 Surface Slim Pen 2 和海洋塑料回收材质的环保新鼠标。

其中既有常规升级的产品，也有 Surface Pro 8 这样设计显著提升的产品，更有 Surface Laptop Studio 这样几乎是全新设计的颠覆性升级。而且，除了 Surface Duo 系列是基于 Android 平台，其他产品都是基于微软最新操作系统 Windows 11 设计。

虽然微软是软件与服务巨头，并不是传统硬件巨头，但随着 Surface 产品线越来越齐全，过去两年微软每年也会在春秋召开两次产品发布会。今年上半年，微软已经更新了 Suface Laptop 4，但主要是处理器更新的常规升级。

让我们依次介绍今天微软发布会的新品：

一、笔电最强性能 Surface Laptop Studio

这实际上是 Surface Book 的第四代，这也是 Surface 笔记本产品线中的最强性能设备。在性能方面，Surface Laptop Studio 搭载了第 11 代英特尔酷睿 H35 处理器 i5 和 i7（目前性能最强的笔记本 CPU）和英伟达 GeForce RTX GPU，配备了 14.4 寸的 PixelSense 触控屏，分辨率 2400×1600，像素密度 201PPI，续航 18-19 个小时不等。内存分为 16GB 和 32GB，存储空间从 256GB-2TB 不等，重量从 1743 克（i5 处理器版）到 1820 克（i7 处理器版）。

或许是因为这四代 Surface Book 设计出现了颠覆提升，微软没有继续使用 Surface Book 的命名，而使用了 Surface Laptop Studio 这样的混合命名（即 Surface Laptop+Surface Studio），意味着这是一款具备台式机性能和 Studio 创意设计的笔记本产品。

Surface Laptop Studio 的最大特点是使用了超耐用铰链，屏幕可以向前任意翻转直至完全放平，和苹果 iPad Pro 的 Magic 悬浮键盘有近似风格，但翻转角度远远超过苹果产品。这款笔记本因此可以从普通的笔记本变成 Stage 模式，进行游戏、视频以及展示；也可以放平到 Studio 模式。进行手写、绘画和其他创业操作。Surface Laptop 不仅可以使用手写笔，也可以通过触控板，或是直接在屏幕上进行操作。

微软首席产品官 Panos Panay 强调，Surface Laptop Studio 整合了笔记本的形态、台式机的性能以及创意设备的设计，主要面向用户人群是开发者、创意工作者、设计师以及游戏玩家。Surface Laptop Studio 定价从 1599.99 美元起，今天开始预售。

二、终于抛弃大黑框 Surface Pro 8

按照微软的说法，第八代 Surface Pro 是这个产品线自第三代以来的最大设计更新，不过 Surface Pro 7 还是 2019 年发布的。八代 Surface Pro 的屏幕尺寸从 12.3 寸扩大到 13 寸，具备 120Hz 高刷新率，具备英特尔 Evo 高端笔记本平台认证。

还记得 2017 年旧金山 Surface Book 2 发布会，我专访 Panos Panay 的时候就问他微软什么时候才会采用无边屏，Panay 换顾左右而言他。四年之后的 2021 年，微软终于放弃了已经明显过时的大粗黑框，使用了高端笔记本早就普遍采用的 Edge to Edge 无边屏。全新设计的 Surface Slim Pen 2 可以直接吸附在键盘凹槽处进行充电和存储。

在性能方面，Surface Pro 8 搭载了 11 代英特尔酷睿处理器，运算速度是第七代的两倍，电池续航从第七代的 10.5 个小时延长到 16 个小时，是目前市场上续航最强的二合一笔记本。Surface Pro 8 重量 891 克，定价 1099.99 美元起，今天开始接受预定。

三、软件升级 Surface Pro X

今天发布的 Surface Pro X 只是常规小升级版，处理器及配置和去年一样，但推出了更为轻薄的 Wi-Fi 版。不过今天发布的 Surface Pro X 并不支持 5G 网络。

2019 年 10 月，微软在纽约发布了 Surface Pro X，采用了微软和高通合作研发的 SQ1 Arm 处理器，主打轻薄机身、超长续航和随时待机，并支持 LTE 网络连接。去年 10 月，微软又发布了基于 SQ 2 处理器的新版 Surface Pro X。

相比之下，今天发布的 Surface Pro X 升级之处主要在于搭载 Windows 11 平台和 64 位模拟器，并支持更多原生软件。新 Surface Pro X 定价 899.99 美元起，今天开始接受预定。

四、常规升级 Surface Go 3

Surface Go 3 使用了英特尔第十代酷睿 i3 处理器（或是奔腾 6500Y 处理器），运算速度比去年发布的第二代提升 60%。屏幕还是 10.5 寸触控屏，3：2 的比例适合阅读文档，机身仅重 544 克（Wi-Fi 版）。这款产品定价依然是 399.99 美元起，内存分为 4GB 和 8GB，存储空间从 64GB 到 256GB，LTE 版本将在未来几个月推出。

五、双屏折叠手机 Surface Duo 2

这是一款令人意外的新品，因为 Surface Duo 一代的口碑评测和市场表现都令人失望，软件适配严重不足，芯片落后整整一年，不支持 5G，电池续航尿崩，拍照功能孱弱，诸多软硬件问题导致 Surface Duo 根本无法得到市场认可。外界甚至预期微软会终结这一条产品线。

但看起来微软还是希望继续投入推进这一产品。第二代 Surface Duo 根据第一代的诸多槽点进行了针对性升级。Surface Duo 2 配备了两块 5.8 寸屏，展开后 8.3 寸（一代是 8.1 寸），搭载了高通骁龙 888 芯片，终于支持了 5G 网络，配备侧面指纹识别，电池容量 4449 毫安时。Surface Duo 2 屏幕合上之后，可以在铰链侧面显示基本的来电和时间信息。

此前最受诟病的拍照功能也得到了显著提升，采用了三摄像头配置（超广 1600 万像素，广角 1200 万像素，中焦 1200 万像素），但具体成像画质还需要详细评测才能得知。至少从参数看起来，第二代 Surface Duo 和其他主流产品没有了明显差距。但技术参数是一回事，实际体验又是另外一回事。

此外，Surface Duo 2 和上一代相比除了银色还多了黑色，重量为 284 克，快充头需要额外购买，运存 8GB，存储空间从 128GB-512GB 不等，起售价格是 1499.99 美元。这款手机或许也不会在竞争激烈的中国市场发售。

额外多说一句，去年 9 月才正式上市的第一代起售价格是 1399.99 美元，但几个月之后就开始雪崩降价，现在亚马逊售价甚至只有 413 美元。这个降价的迅猛速度和惨烈幅度，或许创下了智能手机的行业新纪录，更让很多高价尝鲜的第一代消费者心有余悸。第二代 Surface Duo 的市场接受程度依然是个未知数。

六、新手写笔 Surface Slim Pen 2

新手写笔造型更为扁平，可以直接放进 Surface Pro 新键盘的凹槽中或者继续吸附在 Surface Laptop Studio 的机身侧面，随时充电随时使用。这款手写笔的售价为 129.99 美元。

七、环保新鼠标 Ocean Plastic Mouse

这是微软与 SABIC 合作推出的环保鼠标，其机身材质有 20% 来自于从海洋中回收的废塑料。这款鼠标发售价格 24.99 美元。

此外，微软还延续了对残障群体的关怀传统，在此次发布会上发布了 Surface Adaptive kit 组件，这些看似简单的键帽标签、3D 标识等小配件却可以给残疾人带来莫大帮助，使得他们可以更为便捷地使用电脑进行输入。这个组件不仅支持 Surface 产品线，也支持其他的兼容产品，还可以重复使用。

这是自 2019 年以来微软最大规模的产品发布会，一连更新了五款硬件设备和几款配件，从入门级别到高端产品都有更新。过去一年的全球疫情，带动了个人电脑市场的再次回升，诸多硬件厂商都迎来了业绩增长。显然，微软也希望更新 Surface 产品线，以抓住目前的需求增长时机。

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