费用比传统公司更低，马斯克：特斯拉最快下月在得州推出汽车保险业务

IT之家 9 月 23 日消息 据特斯拉首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）在 Twitter 上称，特斯拉汽车保险准备下个月在得克萨斯州推出，2022 年在纽约推出。

2019 年 8 月，特斯拉在加州推出了其内部保险计划，特斯拉计划将其保险扩展到其他州，但事实证明，由于监管障碍，这是一个具有挑战性的任务。

马斯克在昨晚的推特上说：“批准提供保险的监管过程极其缓慢和复杂，各州的情况大不相同。”马斯克给出了最新的细节，即客户可以期待特斯拉保险在得克萨斯州和纽约州推出的时间。马斯克说，得克萨斯州可能最快在下个月推出特斯拉保险，客户的费率将基于实际驾驶记录。此外，如果一切按计划进行，可能会在 2022 年在纽约推出保险项目。该项目计划走向国际，但不是在短期内。

马斯克最近一次谈到特斯拉保险是在 4 月份，他说这项服务准备在 2021 年扩展到美国的另外几个州，然而今年该业务还没有在任何地方正式推出，而有几个州已经列入了即将推出该计划的日程。报道称，得克萨斯州、伊利诺伊州、佛罗里达州和华盛顿州是美国首批可以提供该业务的州。

特斯拉今年早些时候申请开始在得克萨斯州提供保险。提交给得克萨斯州保险部门的文件反映出，特斯拉将与得克萨斯州的 Redpoint County Mutual Insurance 公司建立合资企业。正如马斯克所说，各州的保险法规各不相同，因为不同地区的责任法很少相同。然而，特斯拉似乎正在取得一些进展，因为一些州将被添加到该公司可能提供保险项目的合格地区名单中。

IT之家了解到，特斯拉保险在一些州可以为司机节省高达 30% 的费用。传统的保险公司无法为特斯拉汽车提供最具竞争力的费率，因为大多数公司并没有完全理解车辆的工作原理，特斯拉从头到尾对其汽车的充分了解，包括软件，将使其不仅能够在处理索赔时削减成本，而且还使消费者有机会拥有比大型保险公司提供的费率低很多的费率。