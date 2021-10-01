全国首家，统信 UOS + 龙芯 3A5000 CPU 自主化通讯业务办理设备亮相中国移动湖州营业厅

IT之家 10 月 1 日消息 据统信软件发布，9 月 28 日，一家采用统信 UOS + 龙芯 CPU 通讯业务办理设备的营业厅在湖州亮相。营业厅位于吴兴区红旗路，是全湖州客流量最大、业务量最高的营业厅之一。

该营业厅全国首家引入以全自主指令集架构 LoongArch 暨龙芯 3A5000 芯片为核心与统信操作系统的通讯业务办理设备解决方案，实现了业务办理端到端的自主化。

IT之家获悉，龙芯 3A5000 是龙芯中科推出的国内首款采用完全自主的 LoongArch（龙芯架构）指令集的自主芯片，主频 2.3GHz-2.5GHz，包含 4 个处理器核心，其性能实现大幅跨越，代表了我国自主 CPU 设计领域的最新里程碑成果。

统信操作系统由统信软件自主研发，支持国内外主流 CPU 架构，能够提供高效简洁的人机交互、美观易用的桌面应用、安全稳定的系统服务，已广泛应用于党政、国防、金融、电力、能源、交通、电信、教育等领域。

浙江移动推动业务系统、营业厅设备的自主化。

2020 年 11 月，湖州移动在全国通信行业率先完成核心交易型数据库软硬件自主可控改造。

2021 年 9 月，在统信软件、龙芯中科等合作伙伴共同努力下，顺利完成龙芯 3A5000 和统信 UOS 操作系统的适配工作，全面实现从数据库软硬件到营业厅业务办理设备的全面自主化。