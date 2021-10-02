微软 Win11 实体彩盒包装泄露：全新居中“开始”菜单

IT之家 10 月 2 日消息 据网友反馈，近日，微软 Windows 11 系统的实体版彩盒包装图片在网络上泄露。微软此前已经宣布，Windows 11 系统将在 10 月 5 日正式上市并推送。

微软 Windows 11 Pro 系统的彩盒包装上拥有 Windows 11 独具特色的居中显示的全新“开始”菜单。

盒子背面是 Windows 11 系统的亮点属性：有着你熟悉的 Windows 体验，快速启动，新的动画和全新的“开始”菜单，准备好使用 Windows 11 系统吧。

IT之家获悉，10 月 5 日起，符合条件的 Windows 10 PC 将可免费升级到 Windows 11，预装 Windows 11 的各种全新 PC 设备也将开始上市发售。Windows 11 将带来全新的 Windows 体验，旨在让用户与之所爱，更近一步。

随着 PC 在微软生活中扮演着越来越重要的角色，Windows 11 已准备就绪，为你赋能生产力的同时，激发更多创造力。

Windows 11 这一版本的亮点