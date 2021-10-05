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消息称苹果 iPad Pro 将在 2023 年采用 OLED 屏，ProMotion 最低可到 10Hz

2021/10/5 22:24:28 来源：IT之家 作者：江离 责编：江离
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IT之家 10 月 5 日消息 据 The Elec 报道，苹果计划在 2023 年（最迟 2024 年）推出两款配备低功耗 LTPO OLED 显示屏的新 iPad Pro 机型，其中一款新机型可能配备 12.9 英寸显示屏。

虽然 iPad Pro 自 2017 年以来就采用了 ProMotion，但该设备支持的刷新率范围很小，介于 24Hz 和 120Hz 之间

该报告指出，追随 iPhone 13 Pro 的脚步，改用 LTPO OLED 显示技术的 iPad Pro 机型可以支持 10Hz 到 120Hz 刷新率

2017 年以及后续的 iPad Pro 型号支持的刷新率：

  • 120Hz

  • 60Hz

  • 40Hz

  • 30Hz

  • 24Hz

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 支持的刷新率：

  • 120Hz

  • 80Hz

  • 60Hz

  • 48Hz

  • 40Hz

  • 30Hz

  • 24Hz

  • 20Hz

  • 16Hz

  • 15Hz

  • 12Hz

  • 10Hz

IT之家了解到，在 TF International Securities 的一份投资者报告中，分析师 Ming-Chi Kuo 声称，苹果放弃了在 2022 年发布配备 OLED 显示屏的 iPad 的计划，多个消息来源现在就 2023 年或更晚的时间达成一致

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关键词：iPad ProProMotion

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