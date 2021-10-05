消息称苹果 iPad Pro 将在 2023 年采用 OLED 屏，ProMotion 最低可到 10Hz

IT之家 10 月 5 日消息 据 The Elec 报道，苹果计划在 2023 年（最迟 2024 年）推出两款配备低功耗 LTPO OLED 显示屏的新 iPad Pro 机型，其中一款新机型可能配备 12.9 英寸显示屏。

虽然 iPad Pro 自 2017 年以来就采用了 ProMotion，但该设备支持的刷新率范围很小，介于 24Hz 和 120Hz 之间。

该报告指出，追随 iPhone 13 Pro 的脚步，改用 LTPO OLED 显示技术的 iPad Pro 机型可以支持 10Hz 到 120Hz 刷新率。

2017 年以及后续的 iPad Pro 型号支持的刷新率：

120Hz

60Hz

40Hz

30Hz

24Hz

iPhone 13 Pro 和 iPhone 13 Pro Max 支持的刷新率：

120Hz

80Hz

60Hz

48Hz

40Hz

30Hz

24Hz

20Hz

16Hz

15Hz

12Hz

10Hz

IT之家了解到，在 TF International Securities 的一份投资者报告中，分析师 Ming-Chi Kuo 声称，苹果放弃了在 2022 年发布配备 OLED 显示屏的 iPad 的计划，多个消息来源现在就 2023 年或更晚的时间达成一致。