微软证实：“这台电脑无法运行 Win11”报错有时会错误弹出

IT之家 10 月 7 日消息 如果你有一台受 Windows 11 支持的设备，但却在 Windows Update 页面上看到错误“这台电脑目前不符合 Windows 11 的所有系统要求”，微软已经证实这是一个错误。

对于 Windows Insiders 用户，微软一直在测试一项新功能，在 Windows Update 中直接告诉用户 Windows 11 的兼容状态：“此电脑不能运行 Windows 11”或“此电脑可以运行 Windows 11”。

该信息是 PC 健康检查应用程序和其他第三方工具的一个方便和更直接的替代，然而在这一过程中也出现了一些 bug，目前困扰 Windows 10 上的 Windows Update 的问题是准确报告 Windows 11 兼容性状态的能力。

正如下面的截图所见，当拥有兼容 Windows 11 设备的用户检查更新时，Windows 10 给出了错误信息：“这台电脑目前不符合 Windows 11 的所有系统要求。了解详情，看看是否有你可以在 PC 健康检查应用程序中做的事情”。

据悉，该错误信息偶尔会出现在符合 Windows 11 升级条件的 PC 上，似乎并不普遍。

电脑健康检查显示电脑可以运行 Windows 11，但 Windows Update 仍然称“这台电脑目前不符合 Windows 11 的所有系统要求”，重新启动和检查更新都没有帮助。

错误的报告阻止在支持的硬件上升级 Windows 11，但用户仍然可以选择通过安装助手或 Windows 11 ISO 下载和安装新的操作系统。

值得庆幸的是，对于那些被这个问题影响的用户，微软已经确认这是一个已知的问题，公司正在积极调查此事，并正在研究解决方法。“我们意识到了这个问题，我们目前正在努力进行修复，”微软的支持人员称。

值得注意的是，错误的兼容性状态不仅出现在 Windows Update 中，而且在微软的规格页面上也会出现。

微软建议用户在反馈中心提交报告，以帮助公司确定根本原因。

IT之家了解到，除了新的处理器和 TPM 2.0 要求外，用户还需要 Windows 10 2004 版或更高版本才能看到 Windows 11 更新通知。此外，必须安装 9 月的累积更新。如果你没有最新版本的 Windows 10，Windows 11 通知就不会在 Windows Update 上显示出来。在升级到 Windows 11 之前，确保关闭 VBS 功能，以减少性能和游戏问题。