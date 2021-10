微软承诺：将积极研究维修权问题

IT之家 10 月 8 日消息 据 Grist 和股东权益组织 As You Sow 报道,微软已经同意让一个独立的第三方公司研究使其设备更容易维修的潜在影响,并在 2022 年底前根据这些发现做出改变。该协议是在 As You Sow 提出股东决议后达成的,该决议要求微软研究使消费者更容易维修其设备的潜在影响。现在 As You Sow 公司撤回了它的决议,要求微软进行研究,并根据研究结果向非微软官方服务提供商的维修店提供更多的零件和文件。

As You Sow 称微软的承诺是“令人鼓舞的一步”,但值得注意的是,根据微软发言人通过电子邮件发给 The Verge 的声明,微软今天所做的实际上是说它将进行一项研究,然后用它来“指导”其“产品设计和扩大设备维修选项的计划”。该公司至少愿意这样做的事实是令人鼓舞的,比其他科技巨头在涉及维修权时做得更多。但微软没有给出细节,很难说这将产生多大的影响。

IT之家了解到,目前还不清楚公众最终是否会得到这些细节。据 Grist 报道,微软将不得不在 2022 年 5 月前发布研究报告的摘要,但不发布实际的研究报告本身(理由是对商业机密的担忧)。应该很容易判断出微软是否坚持其承诺 —— 要么在第三方商店修理你的 Surface Pro 或 Xbox 会变得更容易,要么不会。

Grist 还引用了 iFixit 的美国政策目录,其中提到了微软的游说工作。根据美国公共利益研究小组(美国 PIRG)的说法,微软一直参与游说,反对科罗拉多州和华盛顿州的修理权法律。如果这种行为继续下去,就很难对微软为维修权所做的任何积极工作给予赞扬。

iFixit 首席执行官 Kyle Wiens 在 Twitter 上称其为“巨大的、具有里程碑意义的行动”,并在给 The Verge 的电子邮件中说,这“不是说说而已”,并引用了 Surface Laptop 多年来在可维修性方面的改进。PRIG 的维修权活动经理也告诉 The Verge,这是“真正的动作”,并引用它作为微软对维修权“改弦更张”的证据。如果微软最终真的做出了重大改变,那么在减少其产品对电子垃圾和排放的影响方面,微软最终可能会走在前面。