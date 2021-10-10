波兰玩家苦等一年 RTX 3080 显卡，寄给商家周年蛋糕调侃后迅速拿货

IT之家 10 月 10 日消息 根据外媒 techspot 消息，波兰一位玩家在 2020 年 9 月在当地零售商订购了一块 RTX 3080 显卡。但是这一年来，这家经销商一直声称英伟达和厂商没有提供足够的货源，因此这名玩家始终没有拿到产品。为了委婉地表达自己苦等显卡的感受，他订购了一块一周年纪念蛋糕送给经销商，几天后，他成功拿到了心仪已久的 RTX 3080 显卡。

这块蛋糕上用波兰语写有“在一起字样”，底部还有他的订单号：600000022222，正面用颜料绘制有 RTX 3080 创始人版显卡的图形。蛋糕是在当地面包店 E-Torty 订购的，商家表示这位用户的请求是最有趣的之一。玩家特别要求店家制作一个中等大小的传统芝士蛋糕，成品效果十分理想。

IT之家了解到，目前全球缺芯的状况已经持续超过一年。台积电董事长刘德音近期表示，“在供应链的某个环节上，一定有人在囤积芯片”。外媒预计这个拖欠显卡的商家为 X-kom，其此前就因为延迟发货以及糟糕的售后而使得许多用户感到不满。

据 VideoCardz 报道，这一商家在今年 8 月，还曾经将客户预定的 RTX 3070、RTX 3080 显卡，私自更换为 RTX 3060 发货，还声称二者性能相近。不过从这名玩家的笑容上看，向商家送蛋糕的做法十分有效，几天后便如愿以偿拿到显卡。