微信 iOS 版 8.0.15 更新：解决后台频繁读取相册问题

IT之家 10 月 11 日消息 今天微信 iOS 版迎来 8.0.15 更新，官方提供的更新内容跟上个版本相同，为“可开启「关怀模式」，文字与按钮更大更清晰”。

据网友测试，新版本安装之后系统监控已经看不到微信读取相册的记录。之前有网友 @Hackl0us 发现微信等应用“在用户未主动激活 App 的情况下，在后台数次读取用户相册，每次读取时间长达 40 秒 至 1 分钟不等”。针对此事，微信方面回应称：iOS 系统为 App 开发者提供相册更新通知标准能力，相册发生内容更新时会通知到 App，提醒 App 可以提前做准备，App 的该准备行为会被记录成读取系统相册。最新版本中将取消对该系统能力的使用，优化快速发图功能。

据 @Hackl0us 称，关于微信的图片选择器，微信官方已经确认对该功能进行改进，而不是废弃。不会再在后台进行任何预处理，而是会改用子线程的方式，在点击按钮的瞬间去调取相册最后一张图片。

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