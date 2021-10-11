微信青少年模式升级：新增“监护人授权”功能

IT之家 10 月 11 日消息 据微信时刻公众号消息，微信“青少年模式”迎来升级，除了独立密码、时长限制、弹窗提醒、青少年专属访问范围等已有功能，升级后的“青少年模式”还首创“监护人授权”功能，让引导孩子安全上网更加方便、灵活。

如何开启「监护人授权」功能？打开孩子要使用的手机，更新微信至最新版本后，点击【我】-【设置】-【青少年模式】，即可设置绑定成为「监护人」，「青少年模式监护人」设置立马开启。

开启「青少年模式」后，有些内容是在允许访问范围外的。但难免也会想让娃看见更多、更适合自己的内容。「监护人授权」功能下，对于想看的内容，可以通过申请临时访问来打开。如果你在孩子身边，输入密码便能通过访问申请。

那么，人不在孩子身边，怎么管理孩子想看的内容？「监护人授权」功能支持远程管理，让孩子点击要访问的内容，选择【发送给监护人申请】，等待家长的同意。

收到申请后，爸爸妈妈可以查阅内容，觉得没问题的话，点击【同意】，孩子即可开始浏览。

但是，临时授权访问的内容，是有时效的。记得提醒孩子在当日晚上 24 时前看完该内容，以免访问失效。

青少年模式下，考虑到孩子的用眼健康，视频号每天只能刷 40 分钟。但是，已经刷了 40 分钟的视频号，孩子还想再看会儿怎么办？「监护人授权」功能下，通过输入密码或远程点击【同意】，你就能让孩子多看 40 分钟。

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