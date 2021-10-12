英特尔将成立视频事业部，全球总部设在中国

10 月 12 日上午消息，英特尔公司物联网事业部副总裁在今天英特尔全球物联网大会上宣布，英特尔将单独成立视频事业部，专注于快速增长的视频技术优化诉求。

据英特尔中国内部人士介绍，新成立的视频事业部是一个全球性的事业部，而中国，将成为该全球性视频事业部的总部所在地。“用‘物联网视频事业部’而不是‘中国视频事业部’更为准确些。”该内部人士称。

有业内分析人士称，英特尔之所以决定今年将“视频产业”提到了更加重要的角度，还是取决于疫情背景下，短视频产业爆发式发展和摄像头激增所带来的丰厚商业价值。