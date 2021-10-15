微软 Xbox Series X|S 游戏主机在日本打破纪录：不到 1 年销量超过 10 万台

IT之家 10 月 15 日消息，据 onMSFT 报道，根据日本网站 Famitsu 报告，Xbox Series X/S 系列游戏机在不到一年的时间里在日本的销量已经突破了 10 万台。虽然这个数字看起来很低，但实际上 Xbox One 在日本花了 4 年时间才达到同样的里程碑，这个市场对 Xbox 品牌来说一直非常困难。

与 Xbox 360/PS3 主机一代相比，Xbox One/PS4 一代对微软来说是一个很大的挫折，索尼 PS4 在全球范围内以 2 比 1 的系数超过微软的 Xbox 主机。微软多年前就不再报告 Xbox 的销量，但安培分析公司估计 Xbox One 在 2020 年第二季度的销量为 5100 万台，远远落后于索尼 PS4 的 1.11 亿安装量。

IT之家获悉，作为参考，索尼 PlayStation 5 最近在日本突破了 100 万台的销售里程碑，而且比 PS4 更快，尽管芯片持续短缺。然而，任天堂 Switch 仍然是该地区最受欢迎的游戏机，尽管有人认为其硬件配置已经跟不上时代了。

Xbox Series X/S 系列游戏机在日本有了一些起色。此前微软 Xbox 负责人 Phil Spencer 和其他 Xbox 执行官明确表示，他们希望 Xbox 在日本获得更大的影响力。这项工作仍在进行中，但微软已将几个受欢迎的日本游戏特许经营权纳入 Xbox Game Pass 订阅中，包括《最终幻想》和《Yakuza》系列，而且微软公司最近还在日本推出了 Xbox Cloud 云游戏。