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微软 Surface Duo 2 双屏幕缝隙视觉大幅改进，但全屏显示仍然割裂

2021/10/16 14:04:52 来源：IT之家 作者：玄隐 责编：玄隐
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IT之家 10 月 16 日消息，9 月 22 日晚间，微软正式发布了新的 Surface Duo 2，保留了第一代机型上的双屏设计。这一次，微软为 Surface Duo 2 配备了主流的摄像头，支持 5G 网络，使用更新的骁龙 888 处理器，并加入了更大的屏幕。

IT之家获悉，Surface Duo 2 有两个 5.8 英寸、1344 x 1892 的 OLED 显示屏，通过铰链连接，可以像书本一样打开，也可以像帐篷一样撑起。Surface Duo 2 两个显示屏的对角线尺寸为 8.3 英寸，它们都具有更快的 90Hz 刷新率。屏幕上有轻微的曲线，可以在 Surface Duo 2 关闭时查看、显示时间和错过的通知。覆盖屏幕的是康宁玻璃。

据 MSPoweruser 报道，微软 Surface Duo 2 相比初代 Surface Duo 的改进之一，是减少了两个屏幕之间的缝隙，这得益于设备内边缘的屏幕曲线。

Reddit 网友 Metlifeellis 想更好地了解这一改进，发布了一张图片，显示 Surface Duo 2 上的缝隙（来自微软视频）与初代 Surface Duo 上的相同页面进行了对比。

该图片显示，与初代 Surface Duo 设备相比，Surface Duo 2 屏幕空间的损失明显减少。

事实上，微软的模拟器证实，Surface Duo 2 损失的缝隙屏幕空间少了近 25%，更容易被用户所接受。

微软表示，Surface Duo 2 售价 1499.99 美元（约 9704.94 元人民币）起，已经开启预售，10 月 21 日正式上市。

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关键词：微软折叠屏Surface Duo 2

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