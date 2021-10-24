消息称三星 Galaxy S22 Ultra 将支持 45W 快充

IT之家 10 月 24 日消息，三星近几年来的旗舰手机均采用 25W 快充方案，甚至放弃了 Note10+ 一度支持的 45W 方案。这在很多用户看来是很难理解的。

甚至有网友表示，在 Note 7 之后三星直接退出了手机快充竞赛，但现在三星爆料者 Ice Universe 证实，三星将再次在三星 Galaxy S22 Ultra 上回归 45W 快充。

此外，他还透露这款手机将配备 5000 mAh 电池，将手机从 0% 充电到 70% 只需 35 分钟。

IT之家了解到，三星 Galaxy S22 系列此前已通过国家 3C 质量认证，认证机采用的是 25W 的充电器，预计 45W 充电器仍需用户自行购买。

目前业界第一梯队的商用快充方案已经达到了 120W 左右，而业界最广泛采用的快充标准也可以达到 55W~65W 级别，而广泛认可的 USB PD 快充也可分为 10W、18W、36W、60W、100W 五种。

从此前爆料来看，顶配版的三星 S22 将采用 LTPO 屏，能实现 1-120Hz 的自适应刷新率调节功能，搭载骁龙 898 以及自家的三星 Exynos 2200 旗舰芯片，后者还有 AMD 核显技术加持。

此外，三星 Galaxy S22 和 Galaxy S22 + 预计将采用 50MP 主摄 + 超广角 + 3 倍长焦的后置三摄模组，而 Galaxy S22 Ultra 则会沿用 108MP 的主摄镜头，可能会与奥之心联动。

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