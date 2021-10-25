英特尔：新一代 Meteor Lake 处理器计算模块筹备顺利，且性能符合预期

IT之家 10 月 25 日消息，英特尔在本周表示，公司已成功通过 Meteor Lake 处理器计算模块的通电测试，该处理器预计将在 2023 年的某个时间上市。Meteor Lake 处理器大概率会是英特尔的第 14 代处理器，该处理器的计算模块将为英特尔首款使用 Intel 4（7nm）工艺制造出的芯片，英特尔表示，该芯片表现的性能符合公司对 CPU 开发周期现阶段的预期。

英特尔首席执行官 Pat Gelsinger 在本周公司的收益电话会议上表示：“通过 Intel 4 工艺，新一代 Meteor Lake 处理器的计算模块已经流片，并将于本季度试产，在通电测试 30 分钟内性能良好，其表现已符合预期。总的来说，这是我们近期最好的自主产品，证明了我们工艺的研发十分顺利。”

通电测试对于产品研发而言是一个重要的里程碑，它表明了初版产品能否启动并顺利工作。在这一点上，没有人寄希望初版产品能有突破性的性能表现或可以百分百的稳定，测试它的目的在于展示该代产品所有的新特性，使研发人员能够及时调整产品设计，并考虑其开发平台的可发挥余量。

IT之家了解到，Meteor Lake 处理器将会是英特尔首款采用 Foveros 封装技术的处理器，将搭载 Ocean Cove 性能核心和 Gracemont 效能核心，两者目前的核心数暂且未知，并将辅以 96EU 至 192EU 的核心显卡。在封装中还包含内存控制器、PCIe 控制器和 Thunderbolt 控制器等 SoC 芯片。值得注意的是，英特尔预计 Meteor Lake 系列处理器的 TDP 将横跨 5W 至 125W 所有的功耗等级，表明这代处理器的适用范围将非常广泛。

Meteor Lake 处理器预计将支持 LGA 1700 或 LGA 1800，但和即将发布的第 12 代 Alder Lake 处理器的 LGA 1700 主板可能并不兼容。