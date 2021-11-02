苹果高管谈论 Apple Watch Series 7 为何配置更大显示屏，无计划推出表盘商店

IT之家 11 月 2 日消息，据 MacRumors 报道，Apple Watch Series 7 此前已经上市，而 Apple Watch Series 7 搭载的 watchOS 8.1 针对其更大的显示屏进行了优化。近期，苹果高管 Alan Dye 和 Stan Ng 在接受 CNET 采访时解释了 watchOS 对 Apple Watch Series 7 进行调整的一些理由。

Alan Dye 是苹果的界面设计副总裁，Stan Ng 是该公司的产品营销副总裁。他们解释说，由于需要更容易阅读的文字以提高可用性，苹果公司选择在 Apple Watch Series 7 中增加 Apple Watch 的显示屏尺寸。

“我们有机会让用户增加 [文字] 的点尺寸，甚至比我们过去所允许的更大。这在很大程度上是由新的显示屏所推动的...... 对于很多需要更大字体的用户来说，[它将] 更有用，更容易使用。”

IT之家获悉，Apple Watch Series 7 的设计经过改良，表壳四角更加圆润，显示屏的边缘设计基于光线折射原理，能令全屏显示的表盘和 App 画面在视觉上无缝连接表壳曲面。

Stan Ng 说，Apple Watch Series 7 正面晶体的光线折射边缘推动了该公司对 watchOS 的设计决定，并解释了折射边缘的作用。

“这个折射边缘创造了非常微妙的环绕效果。它使屏幕看起来向下弯曲，朝着手表外壳的方向。实际上，这是一种光学效果，是由于 OLED 的光线在前部水晶的边缘折射的方式造成的。我们重新设计了晶体，使其更像一个圆顶形状，这也有助于提高晶体的厚度和耐久性。因此，这是一种两全其美的做法。”

创作强调显示屏边缘弧度的腕表面孔的决定显然是在开发了新的正面晶体之后作出的。Alan Dye 说：“一旦我们开始使用这个新的晶体和显示屏，所有这些微妙的设计决定就是在这里做出的，将这些刻度推到显示屏的最边缘，以突出其中的一些效果。”

苹果在 Apple Watch Series 7 中首次提供了一个完整的屏幕键盘，该键盘也与 QuickPath 一起使用。据 Alan Dye 说，苹果公司选择不为每个键添加不同的区域，以使键盘不那么拥挤，但也暗示用户，“精确性对你的点击并不完全关键，因为我们内置了智能功能。”

Alan Dye 说，尽管有额外的屏幕空间，但苹果仍将 Apple Watch 视为旨在短暂使用的设备，就像最初的 2015 款一样。

“我认为，围绕我们如何管理观看新闻的那些核心基础价值很多都保持不变。尽管我们能够在显示屏上显示更多的内容，但我们仍然认为它是一种可扫视的、较小的、互动较短的产品，而不是像 iPhone 或 iPad 那样的产品。”

Stan Ng 补充说，他认为 Apple Watch Series 7 的大屏幕主要是作为一种工具，“更快、更容易地消费这些信息”。

“这并不是说你花 30 分钟看手机和社交媒体，或者花一小时在 Mac 上处理文件。Apple Watch 的力量在于每天的那几百次瞥视，可能会给你提供你当时需要的信息。”

Alan Dye 表示，苹果仍然认为 watchOS 有别于 iOS 和 iPadOS，Apple Watch 的基本概念运作良好。展望未来，他说，“我们一直在思考未来，我们一直在审视和挑战我们的语言”。

“最初的设计我们花了大量的时间。我认为我们做对了很多事情，特别是作为一个可穿戴设备，真正是为了在手腕上的舒适而建造的。从设计的角度来看，我们对它的现状相当满意。”

CNET 问 Alan Dye 和 Stan Ng，尽管与耐克和爱马仕等公司有合作关系，但为什么苹果没有选择在 Apple Watch 上创建一个表盘商店。Alan Dye 表示，苹果公司目前还没有建立表盘商店的计划。