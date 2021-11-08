消息称英伟达 RTX 40 系显卡性能将翻倍，功耗也会翻倍

IT之家 11 月 8 日消息，根据爆料人 @greymon55 在 Twitter 上发布的消息称，英伟达下一代 RTX 40 系显卡架构 Ada Lovelace 将比现阶段的 RTX 30 系显卡架构 Ampere 拥有翻倍的性能，但同时也会有翻倍的功耗。

IT之家了解到，英伟达 RTX 40 系显卡预计将采用 Ada Lovelace 架构进行打造，该架构将采用台积电的 5nm 制程工艺，预计该系列显卡将是英伟达在 2022 年的主要发布产品。如果相比前代双倍性能和双倍功耗的消息属实，那 RTX 40 系显卡将会是英伟达有史以来最耗电的一代产品，作为参考英伟达官网上显示 RTX 3090 的显卡功耗为 390W。

所以英伟达下一代采用 Ada Lovelace 架构消费级产品将在未来与 AMD 的 RX 7000 系列显卡直接交手，之前也曾经有消息称英伟达会使用 MCM 多芯片封装来生产新一代消费级显卡，但后续猜测其工艺只会用来生产下一代企业专业级 Hopper 架构的产品，用来为数据中心和人工智能领域提供算力支持，而在 Ada Lovelace 架构消费级产品上依旧会采用单片封装工艺。