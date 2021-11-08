再招 12000 人，联想集团开启大规模科技人才招聘计划

IT之家 11 月 8 日消息，今日晚间，联想集团官方发布，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆宣布启动“全球大规模硬核科技人才招聘计划”，未来三年，联想集团将在全球范围内面向社会和高校大规模招聘科技人才 12000 人，全方位充实三级创新体系。帮助联想极大增强在“端-边-云-网-智”新 IT 架构各个领域核心技术的科研攻关和创新开发能力。

IT之家获悉，近日，联想集团公布 2021/22 财年第二财季业绩：营业额达 1156 亿人民币，同比增长 23%；净利润 33 亿人民币，同比涨 65%，净利润率持续实现增长，研发投入同比提升 57%，达 31 亿人民币。

“三级创新体系”，指的是联想集团早已构建的由业务集团内部研发部门、联想研究院与联想创投（LCIG）组成的三级研发体系，分别致力于短期、中长期及远期的技术研究。

近三年来，联想集团累计研发投入达 337.58 亿元，平均每年超过 100 亿人民币，拥有 21658 项已授权专利，其中 5G 标准必要专利数超过 1200 件。

目前，联想集团已经拥有一支达 13900 人的研发队伍，人员规模较去年同比增长 51%。联想《2020/21 财年环境、社会和公司治理报告》显示，联想集团全球范围内技术岗位女性员工占比为 26.4%，女性技术人员为联想产品创新和技术攻关同样做出了重要贡献。

联想研究院的员工“小强创新”项目，该项目根据特定的主题向员工征集创意，如果创意被业务部门选中，专业技术人员将联合研发，员工将深度参与从创意到产品成型的整个过程。目前，小强创新已经从公司内部孵化了 8 个创业项目，总估值超过了 5 亿元。