OPPO Find N 系列或将回归：曲面折叠屏、自研芯片、新影像技术等

IT之家 11 月 28 日消息，知名博主 @数码闲聊站 之前透露，OPPO 将推出一款折叠屏手机，定名 OPPO Find N，相比 7 年前的 N 系列更像旗舰，而这款手机隶属于 OPPO Find N 系列，并且该机型将配备 IMX766 大底主摄，主打拍摄。

另外，还有消息称这款折叠屏新机将会采用骁龙 888 处理器，在屏幕规格上会采用内折曲面屏 + 小窗副屏的形态，在折叠屏设备中独树一帜。

据数码博主 @搞机阿森，这款机型将采用 8 英寸内折屏，拥有 2K 分辨率 + 高刷，LTPO 技术加持下可实现 1Hz-120Hz 刷新率自适应；外屏则是一块 6.5 英寸曲面屏，标准的 1080p 分辨率 60Hz 刷新率；小窗副屏参数未知。

他还透露，OPPO Find N 将会采用好几项新技术，除了曲面折叠屏这种创新形态外，还有自研芯片、新影像技术等等。他预计 OPPO Find N 价位在万元以上，而且 OPPO 明年的产品也将逐步下放旗舰技术。

IT之家了解到，@数码闲聊站 此前透露，OPPO 正计划在年底推出多款新机，其中就包括一款代号为“孔雀”的折叠屏新机。据爆料，该手机将搭载骁龙 888 处理器，还将带来全新的“孔雀腾飞”理念，寓意折叠屏开屏像孔雀开屏一样。