安卓 12 首发升级：OPPO Find X3 系列获推 ColorOS12 正式版

IT之家 11 月 25 日消息，OPPO、一加五款机型迎来 ColorOS12 正式版首发升级。

IT之家了解到，OPPO Find X3 系列、OnePlus 9 系列用户现在可以通过「设置-软件更新-右上角设置图标-升级尝鲜-正式版申请-勾选同意隐私协议-立即申请」来进行升级。

IT之家了解到，OPPO Find X3 系列升级要求如下：

【机型】

Find X3（PEDM00）

Find X3 Pro、Find X3 Pro 火星探索版（PEEM00）

【正式版版本号】

Find X3（PEDM00）：C.20 及以上

Find X3 Pro、Find X3 Pro 火星探索版（PEEM00）：C.36 及以上

【申请注意事项】

1、本次升级不会清除用户数据，但是建议在升级前提前备份个人重要数据。

2、由于部分第三方应用与安卓 12 不兼容，因此升级后可能会出现第三方应用无法正常使用的情况（如闪退、卡顿、黑屏、耗电等）。建议您在软件商店尝试将该应用更新至最新版本。

3、升级后，系统后台会进行一系列适配优化动作，可能会导致手机出现发热、卡顿、耗电快的现象。建议您升级后灭屏充电 2 小时后重启手机，或正常使用一段时间后会自行恢复。

4、ColorOS 12 系统进一步加强隐私保护，当录音、相机等敏感权限被调用时，状态栏右上角会出现绿色的显性图标提醒（绿色圆点，同时下拉通知栏会显示绿色应用图标），以便您及时掌握敏感权限调用情况，此现象非问题，请放心使用。

5、ColorOS 12 中，为实时提供全面的游戏辅助，游戏空间与游戏中心实现了全面融合。打开游戏中心，点击底部「游戏 +」即可查找全部在玩的游戏。

【申请方式】

1、 请确保您的手机版本已经升级到基础版本上（版本号查看方法：设置 > 关于手机 > 版本信息 > 版本号）

Find X3 基础版本：A.30

Find X3 Pro /Find X3 Pro 火星探索版基础版本：A.28 及 A.29

2、请点击“设置> 软件更新 > 右上角设置图标 > 升级尝鲜 > 正式版申请 > 勾选“我已阅读并同意《隐私政策》”> 立即申请”，完成申请后点击“检查更新”，检测并下载安装版本即可升级到 ColorOS 12 了。具体操作步骤请参考下图↓

全新设计

无边界设计理念再次进化，真实降噪的设计语言，让体验简单、轻松、无负担

[新增] 速览卡片，提供智能高效的应用卡片，关键信息一目了然，关键功能一触即达

[新增] 降噪设计，重构页面布局，优化文字、色彩展示，核心信息更聚焦

[新增】全新桌面图标，引入全新材质，统一光影与层次带来丰富的虚实变化，图标更具质感

[优化] 无限息屏，更丰富的息屏样式，让自我表达更加个性独特

便捷高效

[新增] 便签涂鸦工具，个性化记录生活点滴 [优化] 智能侧边栏

-支持在视频、购物等场景下智能推荐相关功能

-新增小窗速记，点击即可进入便签浮窗，快速完成记录

-新增智能字幕，支持识别会议及通话语音，实时生成字幕，并支持中英互译

-新增识别背景音乐，快速识别短视频中的背景音乐，找音乐不求人

-新增文章朗读，支持一键朗读微信公众号、今日头条等资讯内容

-新增商品比价，使用购物软件时，一键展示物美价廉的同款好物

[优化] 闪达窗口升级为自由浮窗

-新增快速切换浮窗状态，交互更便捷

-新增文件管理和相册支持长按拖搜文件或照片至浮窗应用

[优化小布建议，全新日程助手，智能整合日程信息，一站式查看和管理

[优化] 录音，提升语音转文本速度和准确率，减少等待时木

[优化] 短信会话页的文本气泡可双击放大显示，提取短信内容更方便

无缝互联

跨屏无缝连接，构建多端互融生态，打造全方位的舒适生活体验

[新增] PC 跨屏互联

-支持 PC 与手机间跨屏拖拽传输文件、照片，摆脱有线束缚，快速传输

-支持 PC 直接编辑手机内的文档，完成后自动存回手机

-支持 PC 端接收并处理手机聊天软件、短信等通知消息，无需来回切换

-手机与 PC 剪贴板互通，可直接粘贴剪贴板中的最新内容

[新增] 我的设备，统一的智能设备中心，方便快速管理和操控

[优化] 屏幕共享

-呼出方与接收方一键切换共享屏幕和控制权限

-共享屏幕时可隐藏微信、电话、短信等敏感通知

安全隐私

[新增] 分享照片或视频支持抹除位置信息和拍摄数据

[优化] 手机丢失后，通过云端锁定，将无法被关机或使用，降低数据丢失的风险

[优化] 手机管家整合隐私替身、密码本、紧急呼叫等更多

安全和隐私功能

[优化] 应用调用相机、录音、定位等敏感权限时，状态栏图标提示更醒目

[优化] 医疗急救卡，支持拨打 120 时自动将预设的医疗急救卡信息加密传输至急救中心

[优化] 地震预警，新增功能预览页面，新增预估烈度 2.0 及以下的地震横幅通知提醒，时刻预警地震信息

[优化] 扰拦截，新增彩信拦截能力，减少垃圾信息的打扰

性能优化

[新增] 智能预测常用应用并提前加载，应用打开更快

[新增] 图表形式展示耗电记录，快速了解电池消耗详情

[优化] 开关 WLAN、蓝牙、飞行模式、NFC 时，响应速度更快

[优化] 第三方应用高频场景加载速度提升，刷微博、看视频更畅快

游戏

[新增] 游戏过程中弹出游戏技巧、对局复盘，帮助快速掌握游戏玩法（仅支持部分游戏

[优化] 团战等高负荷场景下，游戏帧率表现更稳定

相机

[新增] 自定义相机模式的顺序，方便快速切换到常用的相机模式

[优化] 惯性变焦，后置视频拍摄模式，拖动滑动条即可匀速变焦

系统

[优化] 自动亮度调节算法，优化智能场景检测，浏览屏幕更舒适

[优化] 曲面屏边缘防误触算法，减少屏幕误触概率

无障碍

[优化] 无障碍模式

-新增可视化介绍，功能页面加入图像介绍

-优化功能分类，按照视觉/听觉/互动/通用分类进行展示

-TalkBack 适配相册、通话、邮件、日历等更多系统应用

《ColorOS12 正式版申请攻略：OPPO/一加用户请收好》