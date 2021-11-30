“小荷包”上线，支付宝 App 里的钱可以分类放了：专款专用，享受“余额宝”收益

IT之家 11 月 30 日消息，说好每个月吃饭就花那么多钱，月底查账单才发现早超标了；想留笔钱去旅游，用着用着就没了；家庭支出都是几个成员零散的支付，却没有一个共同的账单。

针对这些问题，最近，支付宝 App 上线“支付宝小荷包”功能，用户可以把钱放进不同的“小荷包”，专款专用、分类管理。每个“小荷包”的存入和支出都有独立账单，享有和余额宝相同的收益，还可对支出进行限额。

IT之家获悉，用户还可邀请他人加入自己的“小荷包”，共享账单及收益。上支付宝搜索“小荷包”即可体验。