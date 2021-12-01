拳头游戏：今年《英雄联盟》全明星赛将停办

IT之家 12 月 1 日消息，拳头游戏宣布，由于疫情期间出行限制，将停办今年的《英雄联盟》全明星赛。

拳头游戏称：

尽管季中冠军赛和全球总决赛的成绩让人十分满意，但鉴于 COVID-19 出行限制的原因，我们经过慎重考虑，不得不做出艰难的决定，放弃举行今年的全明星赛。我们经过反复考虑才做出了这样的决定。我们知道全球各地的许多粉丝和玩家都期待着这次比赛，来作为英雄联盟电竞赛事的赛季收官之战。

尽管我们也评估了像 2020 全明星赛那样改用在线赛制的做法，但我们认为这样的赛制无法真正体现全明星赛精神，也就是专业选手、名人和粉丝齐聚一堂，通过跨赛区的竞技来庆祝英雄联盟电竞赛事赛季。

在此衷心感谢今年支持我们的所有粉丝、玩家和合作伙伴。我们还要非常感谢职业选手及其队伍。尽管疫情带来了严峻的挑战，但他们依然坚持不懈，在常规赛、季中冠军赛和全球总决赛中全力以赴。一场令人难忘的全球总决赛为 2021 年画上了句号。

我们期待着能够在一月迎来 2022 赛季！