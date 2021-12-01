OPPO 重庆智能生态科技园前三季度产值破 300 亿元，智能工厂正式启动

12 月 1 日晚间消息，OPPO 重庆创新示范智能工厂启动仪式暨产值破 300 亿纪念活动在重庆前沿科技城举行。未来，OPPO 重庆智能生态科技园基于 5G 技术的智能终端创新示范工厂将运用工业互联网技术，围绕 5G、工业高清视觉、边云协同、工业 AR/VR、大数据等技术，实现整个工厂的智能决策和动态优化，打造 5G + 智能终端生产数字化创新工厂。

作为 OPPO 布局西南的重大战略性项目，OPPO（重庆）智能生态科技园致力于打造集智能制造、自动化仓储、硬件研发于一体的智能科技园区，通过采用园区级 UPF 下沉部署 5G 企业专网为创新工厂赋能。目前，OPPO 已经通过 5G+MEC+AI 自动驾驶技术，实现智能仓库和生产车间的 AGV 搬运小车自动避让和灵活调整路线，助力生产物料柔性转运。5G + 工业高清视觉质检，5G+VR 智慧培训等场景也在持续推进。

OPPO 首座高度超过 21m 的自动化立体仓库也在重庆落成，该仓库占地 3400m2，通过自动化输送、存储、拣选等先进物流系统，搭配 WMS 仓库管理系统和 WCS 仓库控制系统，实现仓库作业高度自动化、高智能化、高效率化，节约仓储占地资源 45000m2，提高单位土建 7-8 倍利用率，物流自动化程度领先行业。此前，OPPO 已在东莞工业园建设 3 座立体仓库，重庆第二座立体仓库也将于 2022 年开建。

OPPO 方面称，将坚持通过高比重的自主生产保证产品品质，并持续加大工业园自动化、数字化、信息化的建设投入，打造健康、高效的全球供应链，以为全球用户提供高品质的产品与服务。