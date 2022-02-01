苹果 iPhone X 手机迷惑设计曝光，后置物理版 Touch ID

IT之家 2 月 1 日消息，爆料人士 Ben Geskin 今天曝光了传言中的苹果 iPhone X 早期设计，该设备的背面有物理版 Touch ID，但未出现在后续的 iPhone X 消费者版上。

大约五年前，当传闻苹果将从长期以来采用的圆形 Home 键和厚重的上下边框的 iPhone 设计转向全面屏设计时，围绕苹果将如何实现用户生物识别认证存在着重大问题。苹果最终推出了 Face ID，但最初的传言表明，该公司将坚持使用 Touch ID，并将其置于显示屏下或置于设备的背面。

与此相呼应的是，当时一系列相当一致的泄露信息描述了 iPhone X 的设计，其顶部和底部边框较大，显示屏的边角不圆，铝制后壳，以及背面的圆形 Touch ID 指纹扫描器。

现在回过头来看，所谓的 iPhone 机壳的广泛性和详细性引起了人们的怀疑，认为苹果公司本身是谣言的幕后推手，试图降低客户的期望值，用虚假信息充斥谣言。也有可能这些底盘是苹果公司内部用于早期的 iPhone X 原型机。

到现在，苹果旗舰 iPhone 手机移除 Touch ID 五年了，但关于苹果 iPhone 将恢复该技术的传言一直存在。据《华尔街日报》的乔安娜-斯特恩和彭博社的马克-古尔曼报道，苹果公司至少为部分 iPhone 13 机型测试了屏下指纹扫描，但苹果公司显然决定不推进这一想法。

在 2021 年 9 月的一份研究报告中，苹果分析师郭明錤预测，苹果将在 2023 年下半年推出 iPhone 15 系列中至少一款带有屏下指纹扫描仪。也有传言称，更大的 iPhone SE Plus 机型将在电源键中内置 Touch ID，就像最新的 iPad Air 4 和 iPad mini 6。