大屏新爆料：苹果 Mini LED iMac Pro 将在今年夏季发布，采用 M1 Pro / Max 芯片

IT之家 2 月 1 日消息，据显示器分析师 Ross Young 称，苹果传闻中的 iMac Pro 将在夏季推出，而不是在今年年初春季。

Ross Young 说，他不再期望新款 iMac Pro 在春季推出，目前看来，“夏季”推出的可能性更大。预计面板将于 6 月开始发货，8 月或 9 月发布。

早在去年 12 月，Ross Young 表示，配备 Mini LED 显示屏的 iMac Pro 将在春季推出，彭博社的 Gurman 也认为该设备有可能在春季首次亮相，预计将于 3 月或 4 月举行。

据古尔曼称，苹果的春季活动将集中在 iPhone SE 3 5G，具有更新 A 系列芯片的 iPad Air 5，以及至少一款由苹果 Silicon 芯片驱动的新 Mac。Gurman 认为这台 Mac 可能是新的 Mini LED iMac 或 Mac mini，而根据 Young 的新数据，如果 Gurman 的信息得到证实，我们看起来可能会在升级款 iMac 之前看到新的 Mac mini。

有传言称，苹果正在开发一款 27 英寸的 iMac，将与较小的 24 英寸 iMac 一起销售。新的 iMac 将采用 Mini LED 背光，但 Ross Young 今天表示，他认为它的 Mini LED 区域将比 Mini LED 的 iPad Pro 和 MacBook Pro 机型少。

27 英寸 iMac 预计将看到苹果恢复“iMac Pro”的名称，以区别于 24 英寸 iMac，并使其与 MacBook Pro 机型的命名保持一致。iMac Pro 将包括与 MacBook Pro 型号相同的 M1 Pro 和 M1 Max 芯片，以及更新的设计，具有更薄的黑色边框，也许还有新的颜色选择。