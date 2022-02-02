微软 Surface Duo 双屏手机成功启动 Win11 ARM64

IT之家 2 月 2 日消息，近期，微软才为 Surface Duo 初代带来了安卓 11 大版本的更新升级，不过微软的 Surface Duo 双屏手机原本是要运行 Windows 10X 的，直到微软放弃了这个项目，转而使用安卓系统。

主要的 LumiaWoA 项目（可将 Windows 10 移植到微软的 Lumia 950XL 手机上）黑客开发者 Gustave Monce 此前设法拿到了一台微软 Surface Duo 安卓双屏手机，研究 Windows 11 ARM 的移植工作。

现在项目取得了新的进展，微软 Surface Duo 成功启动 Windows 11 ARM64 系统。

IT之家获悉，微软官方此前早已经对 Windows 10 Mobile 停止支持，不过在 WoA 项目开发者的努力下，仍然会有开发者去为 Lumia 旧机型和新安卓机型刷入新系统。

由于微软提供了 ARM 设备兼容的 Windows 10 版本，一群独立开发人员在过去几年里一直在维护一个非官方的 Windows on ARM 项目，这就是 WOA。现在微软发布了 Windows 11 ARM 版本，又有新的系统可以尝试了。

从 2019 年开始，第三方开发者集合的 Lumia 手机刷 Windows 10 ARM（WOA）项目也已经在 GitHub 上线，包含了所有有关 LumiaWOA 的项目。

https://github.com/WOA-Project