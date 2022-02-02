推出“更新堆栈包”，微软希望 Win11 主要大更新减少破坏性

IT之家 2 月 2 日消息，在预览版本中，微软为 Windows 11 增加了新的 Windows 更新功能，称为“更新堆栈包”（Update Stack Packages）。与功能体验包或功能更新不同，这些堆栈包包括一系列关键的改进和 shell 组件，使主要的 Windows 版本更新不那么具有破坏性。

微软没有给出关于这些堆栈更新包如何工作的详细信息，但它可以使操作系统更加模块化。利用“更新堆栈包”和“功能体验包”等功能，微软可以在常规的操作系统更新之外为某些 Windows 模块推送新功能或改进。

Windows 更新堆栈包将在典型的预览版或安全版之外自动安装，而用户在检查更新时将注意到它的存在。今天，微软发布了一个新版本的堆栈包，版本为 822.124.211.0，它并没有带来新的功能。

该 Windows 堆栈包的目的还没有明确，但它可能被用来提供更新体验的改进。

这些软件包将在每月的累积更新或功能更新之前发布，微软此前表示，该功能将有助于确保你的 PC 保持稳定。

目前，“更新堆栈包”仅限于一小部分与更新有关的改进，但你可以期待在未来的版本中进行更多的改进。目前，微软只想在主要的 Windows 版本之外测试与更新有关的小系统文件。

“更新堆栈包”通过 Windows Update 交付，就像累积更新一样。换句话说，你会在设置 > Windows Update 中找到这些堆栈包。

除了 Windows 更新堆栈包和 Windows Update 的其他几个变化，Windows 11 的下一个功能更新也包含了其通常的新功能和改进。例如，“设置”应用程序已经更新，为管理 Windows 更新提供了更多选项，你通常会在控制面板中找到。

Windows 更新的卸载按钮

现在，如果你想卸载更新，你需要浏览控制面板中的 Windows Update 页面，自 Windows 1.0 以来，这一直是 Windows 的一部分。未来随着 Windows 11 22H2（又称太阳谷 2）的推出，微软终于将“卸载 Windows Update”功能迁移到了现代设置应用程序中。

从截图可以看出，Windows 11 即将推出的“卸载更新”功能并不像控制面板那样全面，而且缺少过滤器或栏目等功能，但微软已经承诺在未来的版本中进行改进。