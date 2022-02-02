支持 Epic Games，微软：如果现在不阻止苹果，其垄断行为只会越来越严重

IT之家 2 月 2 日消息，据 Apple Insider 报道，微软已经提交了一份法庭之友简报，支持 Epic Games 对苹果的上诉，并认为，“潜在的垄断问题远远超出了游戏范畴”。

随着 Epic Games 继续对 2021 年主要有利于苹果的裁决提出上诉，有关各方已经向法院提交了支持性文件。值得注意的是，这些人包括美国总检察长，但现在微软公司也加入了 Epic Games 的行列。

微软的“法庭之友”文件包括以下内容，它描述了自己“对本案涉及的法律、经济和技术问题的独特和平衡的观点”。作为一家像苹果一样同时销售硬件和软件的公司，微软说它对支持反垄断法“感兴趣”。

在描述它所称的苹果公司的“非凡的守门人权力”时，微软与 Epic Games 一起批评了原审法官结论中的所谓错误。

微软说：“在线商务和人际联系主要是通过 iOS 设备进行的，有时甚至是主要的，很少有公司，也许自 AT&T...... 在其电话垄断的高峰期以来，没有一家公司控制了如此巨大的经济活动流经的管道。”

为了支持其关于 Epic Games 对苹果的裁决具有“潜在的垄断问题 [，] 远远超出了游戏的范围”的说法，微软描述了它认为的这种“巨大的经济活动范围”。

“除了应用分发和应用内支付解决方案--本案中直接有争议的相邻市场，”微软的文件说，“苹果提供移动支付、音乐、电影和电视、广告、游戏、健康追踪、网页浏览、信息传递、视频聊天、新闻、云存储、电子书、智能家居设备、可穿戴设备，以及更多其他方面。”

微软声称，如果维持原来的裁决，其结果可能是，它将“使苹果免受有价值的反垄断审查，并为进一步的有害行为壮胆”。该公司进一步断定，这将意味着“创新将受到影响”。

除了微软有据可查的 IE 浏览器的反垄断问题外，该公司也控制了其 Xbox 游戏机生态系统，与苹果控制 iOS 软件分销的方式基本相同。它还打算收购游戏开发商和发行商动视暴雪，进一步整合游戏行业。

预计苹果将在今年 3 月开始对上诉进行回应。