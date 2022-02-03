电脑内存太少？可禁用 Win11 的部分新功能获得更流畅体验

IT之家 2 月 3 日消息，据 WindowsLatest 报道，如果你的电脑内存很小，禁用 Windows 11 上默认启用的某些功能和设置可以提高操作系统的速度。

首先，用户可以将 Windows 11 任务栏上的 Microsoft Teams 图标取消固定。Teams 应用程序已被整合到新系统的任务栏中，允许拥有个人账户的用户进行聊天或者视频会议，并邀请他们的朋友加入。

除了 Teams，Windows 11 的任务栏还增加了另一个名为“Widgets board”的新功能。这两个新按钮被钉在任务栏上，如下图，“Widgets board”可让用户查看和管理新闻、小工具等。

根据微软前雇员迈克尔-尼豪斯的说法，如果你喜欢性能而不是花哨的功能，关闭这些图标可能是个好主意。

这是因为 Widgets 和 Microsoft Teams 聊天在后台启动 Microsoft Edge WebView2 进程。WebView2 是 Microsoft Edge 的一部分，它对于 Windows 11 中基于网络的应用程序如 Teams 或 Widgets 是必要的，但是这些进程在某些情况下是资源密集型的。

Windows 11 小工具功能只在用户点击其按钮并浏览内容时启动 WebView2 进程，而 Windows 11 任务栏的 Teams 聊天图标，是微软 Teams 2.0 的入口，可以在不做任何事情的情况下使用系统的资源。

▲ Windows 11 Teams 聊天

当图标被钉在任务栏上时，在签到过程中会在后台触发网络相关活动。在进程资源管理器等应用程序中，会注意到有多达九个进程与 Teams 客户端绑定。

IT 管理员 Niehaus 指出，删除 Teams 图标将在启动时禁用这些 WebView2 进程。

IT之家了解到，禁用这一点可能不会对你的日常体验产生直接影响，但当你启动更多的应用程序或网络应用程序时，限制在后台运行多少个并发的 WebView 2 进程还是很有好处的。

因此，要提高你的操作系统的性能，只需右击“Widgets board”和 Teams 图标，将它们取消固定。