微软 Edge 浏览器更新 98.0 稳定版：新增多项功能更新，提高安全性

IT之家 2 月 4 日消息，感谢IT之家网友热心线索投递，Microsoft Edge 稳定版现已来到 98.0.1108.43 版本，预示着这款基于 Chromium 的浏览器也将迎来最后的两个两位数版本。

功能更新方面，该版本增强了网络上的安全性特性。这是 Microsoft Edge 中的一种浏览模式，其中浏览器安全优先，在浏览网页时为用户提供额外的保护。管理员可以将组策略应用到 Windows、macOS 和 Linux 桌面上，从而防止恶意攻击（也称为零日漏洞）。以下组策略支持此浏览模式：

增强安全模式

增强 SecurityModeBypassListDomains

EnhanceSecurityModeEnforceListDomains

使用站点的配置文件首选项个性化多配置文件体验。用户可以通过创建自定义站点列表以在 Microsoft Edge 中自动切换配置文件来个性化他们的多配置文件体验。

用户代理字符串中即将出现的三位版本号。从 100 版本开始，Microsoft Edge 将在 User-Agent 标头中发送一个三位数的版本号，例如“Edg/ 100 ”。从 Microsoft Edge 97 开始，站点所有者可以通过在 edge://flags 中启用#force-major-version-to-100 实验标志来测试这个即将推出的用户代理字符串，以确保他们的用户代理解析逻辑稳健并按预期工作.

弃用 WebRTC 的 Plan B SDP 语义。此更改弃用了称为计划 B 的旧会话描述协议 (SDP) 方言。此 SDP 格式将被统一计划取代，统一计划是一种符合规范且跨浏览器兼容的 SDP 格式。

添加到 Microsoft Edge 的叠加滚动条。新版本使用基于叠加的设计重新设计了滚动条样式。你可以在 edge://flags 中开启此功能。

此外，微软发布了最新的 Microsoft Edge Stable Channel（版本 98.0.1108.43），其中包含 Chromium 项目的最新安全更新。有关详细信息，请参阅安全更新指南。此更新包含以下 Microsoft Edge 特定更新：