微软 CEO 纳德拉“轻描淡写”收购动视暴雪，好像没花费 687 亿美元

IT之家 2 月 5 日消息，微软 CEO 萨提亚-纳德拉 (Satya Nadella) 就该公司最近宣布的对动视暴雪的收购发表了看法，淡化了它的巨大意义。

在接受《金融时报》采访时，纳德拉认为，微软离成为游戏行业的垄断者还有一段距离，这次收购只是让 Xbox“在一个高度分散的地方成为大玩家”。

纳德拉解释说：“即使在这次收购之后，我们也将是第三名，拥有低至百分之十几的 [市场] 份额。”他确认，即使在花费 687 亿美元收购动视暴雪之后，索尼和腾讯仍将是游戏行业中最大的两家公司。

纳德拉继续问道：“为什么这些内容公司试图变得更大？这是因为真正受到限制的地方是分销”。纳德拉指出，与 Windows 不同，Windows 有非微软拥有的 Steam 作为其最受欢迎的商店，而主机游戏的分销从根本上来说是封闭的，只有制造商的商店可以使用。

“在某种程度上，这就是为什么我们非常希望，通过变得更强大，即使份额很低，我们也能为许多小玩家创造更多的分销...... 通过像 xCloud 这样的渠道，”纳德拉继续说。虽然 Xbox 的云游戏目前仍处于起步阶段，但微软正计划与智能电视制造商合作，将该服务嵌入电视本身，使控制手柄和订阅成为唯一的进入门槛。

虽然萨蒂亚・纳德拉在接受《金融时报》采访时淡化了这一重大收购的影响，但很难低估微软的收购会获得多少，大规模的《使命召唤》系列游戏可能会在未来倾向于 Xbox 的独家经营。

除此之外，微软现在还拥有大量的经典特许经营权，如《小龙斯派罗》（Spyro the Dragon）、《古惑狼》（Crash Bandicoot）、《托尼・霍克》（Tony Hawk）和《Blur》（奇幻赛车游戏），微软游戏公司的首席执行官菲尔-斯宾塞（Phil Spencer）已经对恢复这些游戏表现出兴趣。