Oracle Linux 8.5 上架微软 Win11/10 应用商店，免费下载

IT之家 2 月 7 日消息，如果你是需要在 Windows 上使用 Linux 的开发者，那么你现在又多了一种“口味”可以选择了。Oracle Linux 现在宣布，可以在 Windows 11 和 Windows 10 上的微软商店免费下载了。

Oracle Linux 是一个由 Oracle 打包的 Linux 发行版。8.5 版本是微软商店上的版本，早在 2021 年 11 月就已经发布。它很受 IT 管理员和企业用户的欢迎，因为它将容器和虚拟化结合在一起，为 SaaS、PaaS 和传统企业工作负载提供了一个产品。

一旦安装后，该应用程序将 Oracle Linux 8 Update 5 在 Windows 上用于 Windows Subsystem for Linux（WSL）。当然，一旦启用 Windows Linux 子系统，你可以通过在命令提示符上输入 "oraclelinux85" 来启动它，或者点击 Windows 10“开始”菜单中的 Oracle Linux 8.5 磁贴。

此前，Ubuntu、Debian、Kali Linux、openSUSE 和 Alpine Linux 等也已登陆了微软商店。