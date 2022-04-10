微软修复升级 Win11 后丢失 IE11 数据的问题，更多 Win10 用户可放心升级

IT之家 4 月 10 日消息，我们已经知道 IE 浏览器将在今年“退役”，微软想尽快推进这件事，之前还专门提醒用户 IE 浏览器将于今年 6 月 15 日退役，并强调 Edge 包含一个专门为兼容目的而整合的 IE 模式，好劝大家都去升级新 Edge 浏览器。

换句话说，虽然 IE 将不再作为一个独立的应用程序存在，但将作为 Microsoft Edge 功能阵容的一部分继续存在。

但是还有一个问题，Windows 11 中微软已经将 Edge 浏览器设为默认浏览器，但如果你安装 Win11 之前面对“是否将浏览数据导入 Edge” 的提示时选择不接受，那么你升级到 Windows 11 后可能将无法访问原先 Internet Explorer 数据。

因此，微软对受此问题影响的设备应用了兼容性保留，以防止它们不小心安装或自动升级 Windows 11（受影响的设备是使用 IE11 的主要浏览器或将 IE11 设置为默认浏览器的设备。如果组织使用的是更新合规性，则保护 ID 37820326）。

如果你之前因为这个顾虑才没能升级 Win11 系统的话，现在IT之家正好有一个好消息要告诉你。

在开发者的努力之下，这一问题已于 4 月 4 日成功解决。你现在只需要更新到 Microsoft Edge 99.0 及以上版本即可得到解决，适用于升级到 Windows 11 的设备以及已升级到 Windows 11，而且微软还表示已取消那些“更新到 Edge 99.0 及更高版本的设备”中的安全措施保留。

也就是说，如果没有其他影响你设备更新 Win11 的安全措施，则可能需要等待 48 小时之后就能收到 Windows 11 版本 21H2 的更新推送。

这也意味着 Windows 11 现在可用于更多符合条件的 PC（因为微软已取消上述兼容性保留限制）。

微软之前强调，“Windows 上 IE 浏览器的未来在 Microsoft Edge 中。Internet Explorer 模式（IE 模式）在 Microsoft Edge 内提供传统的浏览器支持。正因为如此，用于某些版本的 Windows 10 的 Internet Explorer 11（IE11）桌面应用程序将于 2022 年 6 月 15 日退役。这意味着 IE11 桌面应用程序将不再被支持，之后如果用户试图使用它，将被重定向到 Microsoft Edge。”