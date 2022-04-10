消息称苹果 iOS 16 和 WatchOS 9 将在 WWDC 2022 上带来重大升级

IT之家 4 月 10 日消息，苹果已宣布将在 6 月 6 日起举行 WWDC 开发者大会，期间有望推出 iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9 和 tvOS 16 等新版本。

彭博社的 Mark Gurman 今天表示， iOS 16 将于 6 月在 WWDC 上发布预览，iOS 将在通知功能和健康跟踪功能上带来“重大”改进，但系统本身没有什么太大的改变。

在他最新一期的 Power On 中，Gurman 写道，他根本不指望 iOS 16 会有什么重大的设计更改，但相反，下一版本的 iOS 将包括对通知的增强和新的健康跟踪功能。

在 iOS 方面，我希望看到一些相当显著的增强，包括通知的更新和新的健康跟踪功能。 我不期待 iOS 界面会出现令人耳目一新的大改之处，尽管自十年前的 iOS 7 以来它一直都没有什么太大变化。但 iPadOS 可能会带来一个新的多任务界面。与此同时，苹果 watchOS 可能会对活动和健康跟踪功能进行重大升级。

IT之家曾报道，苹果将于 6 月 6 日至 10 日通过线上形式举行年度全球开发者大会（WWDC），供所有开发者免费参加。

在前两届线上大会成功举办的基础上，WWDC22 将展示 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的前沿创新，同时为开发者提供与 Apple 工程师交流、使用 Apple 技术的机会，从而学习如何创建突破性的 App 和互动体验。

在本次苹果 WWDC22 开发者大会上，预计将发布 iOS 16、iPadOS 16、macOS 13、watchOS 9、tvOS 16 新系统。