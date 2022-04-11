Twitter CEO：马斯克决定不加入推特董事会

IT之家 4 月 11 日消息，特斯拉 CEO 埃隆-马斯克已经决定，他将不会加入 Twitter 董事会，这一消息是由 Twitter 首席执行官 Parag Agrawal 给出的。

在一份声明中，阿格拉瓦尔称，他和公司董事会就加入董事会一事与埃隆进行了多次讨论，“我们在周二宣布，埃隆将被任命为董事会成员，但这取决于背景调查和正式接受，埃隆对董事会的任命将于 4 月 9 日正式生效，但埃隆在同一天早上分享了他将不再加入董事会。我相信这是最好的办法。我们已经并将一直重视我们的股东的意见，无论他们是否在我们的董事会。埃隆是我们最大的股东，我们将对他的意见保持开放。”

IT之家了解到，此前 4 月 5 日，推特 CEO 帕拉格・阿格拉瓦尔与推特董事会表示，将任命特斯拉 CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）为公司董事。据悉，马斯克已收购推特约 9% 的股份，成为其最大股东，但马斯克在 2024 年之前只能担任推特的二级董事，这在一定程度上，马斯克的权力被推特限制到了很小的范围内，并阻止了他完全控制董事会的权利。

此外，据中新经纬援引外媒报道，马斯克已建议对 Twitter 进行一系列改革。针对 Twitter Blue 订阅服务，马斯克提出包括降价、禁止广告以及允许用户使用狗狗币付款。Twitter Blue 是 Twitter 第一项订阅服务，目前已在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰上线。