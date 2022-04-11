特斯拉正式交付首批配备 4680 电池的 Model Y

IT之家 4 月 11 日消息，在得州超级工厂 Cyber Rodeo 盛大开幕活动之后，特斯拉正式交付了该工厂生产的首批采用 4680 电池的 Model Y 量产车。

4 月 8 日星期五，埃隆-马斯克正式宣布上述首批 Model Y 量产车交付。他感谢了特斯拉团队的辛勤工作，一些新的 Model Y 车主已经在网上与社区分享他们的喜悦。

上周末，特斯拉技术人员雷根-杨森（Regan Janssen）在 LinkedIn 上宣布，她收到了第一辆装有在得州超级工厂生产的 4680 电池单元的 Model Y，杨森恰好是特斯拉的工程工艺技术员。

杨森在她的 LinkedIn 帖子中没有过多阐述她的新特斯拉 Model Y，也没有说明交付了多少辆装有 4680 电池的 Model Y。不过，特斯拉此次交付的是标准续航版的 Model Y，而特斯拉此前通常会首先交付高性能版。

随着特斯拉得州超级工厂公司加大生产力度，更多装有 4680 电池单元的特斯拉 Model Y 将在美国各地交付，装有 4680 电池的 Model Y 与之前的车型具体有何差异还有待观察。

IT之家了解到，4680 电池以三元电池技术为基础，但尺寸和性能都得到了升级，创造了更好的性价比。特斯拉在 2021 年 9 月正式公布了 4680 电芯，号称单体能量增加到 5 倍，整车续航里程增加 16%，功率输出提升了 6 倍。